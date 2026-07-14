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Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

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Kırşehir'de jandarma ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesi tespit edildi. Mahkeme kararıyla bu sitelere erişim engeli getirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 35 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sitelere erişim engellendi.

İnternet sitelerine ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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