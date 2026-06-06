Kırşehir'de 35 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin siber devriye çalışmaları sonucu yasa dışı bahis reklamı yapan 35 sosyal medya hesabı tespit edildi ve mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 35 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engellendi.
Sosyal medya hesaplarına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner