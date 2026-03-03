Haberler

Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi

Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten ve satan kişilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Mucur ilçesi yakınlarında 2 farklı adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?