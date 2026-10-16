Kırşehir'de 18 sentetik hap ve 30,42 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de 18 sentetik hap ve 30,42 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA