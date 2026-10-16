Haberler

Kırşehir'de 18 sentetik hap ve 30,42 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

16 yaşında tarih yazdı! Helal olsun sana çocuk
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...