Kırşehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Kaynak: AA / Serkan Güner