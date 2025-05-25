Kırşehir'de 13 Yaşındaki Çocuk İple Boğularak Öldürüldü

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, dün Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi. Enes Öztaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Enes Öztaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.