Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yazma Eserlerini TÜYEK'e Devrediyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine ait yazma ve nadir matbu eserler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) devredilecek.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurum Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil arasında eserlerin TÜYEK'e devrine ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında üniversiteden devir alınacak yazma eserler, TÜYEK bünyesinde "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yazma Eser Koleksiyonu" ismiyle yer alacak.

Ayrıca iki kurum arasındaki işbirliği geliştirilecek ve ortak faaliyetler düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kasım Karahocagil, "Bu işbirliğinin temeli 8. Uluslararası Ahilik Sempozyumu kapsamında TÜYEK'i ziyaretimizde atıldı. Ziyaretimizde başkanımızla işbirliği konularını değerlendirdik. Sempozyumun açılışındaki 'Fütüvvetnameler' sergisini TÜYEK hazırladı ve ciddi bir ilgiyle karşılandı. Bu sergiyi daha da geliştireceğiz. Bu protokolle de üniversitemiz bünyesindeki yazma ve nadir matbu eserleri, kuruluş amacı yazma eserler olan, alanında dünyanın en büyük kurumu TÜYEK'e emanet ediyoruz. Böylece eserlerimiz hem çok korunaklı bir ortamda muhafaza edilecek hem de dijitalleştirilerek TÜYEK portalı üzerinden tüm dünyanın istifadesine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, gelecek ay için TÜYEK ile alim ve mutasavvıf, Türkçenin öncü isimlerinden "Garipname" müellifi Aşık Paşa'nın eserleriyle ilgili bir sergi çalışması yaptıklarını belirtti.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ise protokole ilişkin şunları kaydetti:

"Rektörümüz kültürel konularda çok duyarlı. Başkanlığımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, takdir ediyor. Yazmaların korunmasını ve erişime açılmasını son derece önemli buluyor. Eserlerin bu amaçla kurulmuş ve bugün dünyanın alanında en büyük kurumu olan TÜYEK'e devrini, kültürel mirasın korunması ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından çok önemsiyor. Yazmaların bu amaçla kurulmuş TÜYEK'te toplanması çalışmalarımıza önemli bir katkıda bulundu. Eserler komisyonlar tarafından teslim alınacak ve Konya Yazma Eserler Bölge Kütüphanemize nakledilecek. Üniversitemizin ismiyle de raflarımızdaki yerini alacak. Daha önce Konya Büyükşehir Belediyemiz bu alanda bir ilke imza atmıştı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz de gereğini yaptı. Bu çalışmalarımız devam edecek."