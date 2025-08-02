Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ISO 22000 Belgesini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni alarak uluslararası gıda güvenliği standartlarını karşıladığını duyurdu. Rektör Karahocagil, bu başarının yüksek kalite yönetimi ve takım çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" ile tescil edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla yaklaşık 1,5 yıllık yoğun emek ve hazırlık sürecinin ardından "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" ile taçlandırıldı.

KAEÜ, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, alınan belge ile üniversitenin yemek üretim ve sunum süreçlerinde uluslararası gıda güvenliği standartlarını karşılamasının yanı sıra aynı zamanda kalite yönetimi alanında da örnek bir kurum haline geldiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kalitenin kendileri için yalnızca bir hedef olmadığını ve tüm süreçlere yön veren bir yönetişim felsefesi olduğunu vurgulayan Karahocagil, kalitedeki başarılarının üniversitenin kendi içinde oluşturduğu yüksek kurumsal bilinç, kararlılık ve takım çalışmasının ürünü olduğunu, Türkiye'de kaliteye öncülük eden yükseköğretim kurumları arasında yer aldıklarını kaydetti.

Karahocagil, "ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, aynı zamanda kamu hizmetinde güven, şeffaflık ve sorumluluk ilkemizin bir göstergesidir. Öğrencilerimize, personelimize ve tüm paydaşlarımıza sağlıklı, hijyenik ve güvenli hizmet sunmak temel önceliğimizdir. Kalite yolculuğumuzda emeği geçen tüm çalışanlarımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

Artık hiçbir yerde istenmiyorlar! İsrailli turistler otelden kovuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.