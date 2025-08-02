Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ISO 22000 Belgesini Aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" ile tescil edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla yaklaşık 1,5 yıllık yoğun emek ve hazırlık sürecinin ardından "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi" ile taçlandırıldı.

KAEÜ, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, alınan belge ile üniversitenin yemek üretim ve sunum süreçlerinde uluslararası gıda güvenliği standartlarını karşılamasının yanı sıra aynı zamanda kalite yönetimi alanında da örnek bir kurum haline geldiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kalitenin kendileri için yalnızca bir hedef olmadığını ve tüm süreçlere yön veren bir yönetişim felsefesi olduğunu vurgulayan Karahocagil, kalitedeki başarılarının üniversitenin kendi içinde oluşturduğu yüksek kurumsal bilinç, kararlılık ve takım çalışmasının ürünü olduğunu, Türkiye'de kaliteye öncülük eden yükseköğretim kurumları arasında yer aldıklarını kaydetti.

Karahocagil, "ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, aynı zamanda kamu hizmetinde güven, şeffaflık ve sorumluluk ilkemizin bir göstergesidir. Öğrencilerimize, personelimize ve tüm paydaşlarımıza sağlıklı, hijyenik ve güvenli hizmet sunmak temel önceliğimizdir. Kalite yolculuğumuzda emeği geçen tüm çalışanlarımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.