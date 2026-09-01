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Kargı'da küçükbaş destek denetimi

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Kargı'da 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında hayvan teslim alan bir yetiştiricinin işletmesi incelendi. Sağlık, beslenme ve barınma koşulları değerlendirilirken, sürü sağlığı ve hayvan refahı için teknik destek verildi.

Kargı'da "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hayvanlarını teslim alan yetiştiricinin işletmesinde inceleme yaptı.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen incelemede, proje kapsamında teslim edilen küçükbaş hayvanların sağlık durumları ve gelişimleri kontrol edildi.

İşletmenin bakım, besleme ve barınma koşullarını da değerlendiren ekipler, yetiştiriciye dengeli beslenme, temiz içme suyu, uygun havalandırma ve hijyen koşullarının sağlanması konusunda bilgi verdi.

Ayrıca hastalık belirtilerinin erken tespiti, sürü sağlığının korunması, hayvan refahı ve kayıtlı yetiştiriciliğin önemi hakkında teknik destek sağlandı.

Kaynak: AA
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