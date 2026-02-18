Kırmızı ışıkta sürücü değişikliğine 46 bin TL ceza

SAMSUN'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik il genelinde sürdürülen denetimlerde, kırmızı ışıkta sürücü değişikliği yapan otomobildekiler dronla tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri tarafından koordineli gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, Kavak ilçesi istikametinden Samsun yönüne seyir halindeki otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken, ileride uygulama yapan polis ekiplerini fark etti. Bu sırada araçtaki sürücü değişikliği görüntülere yansıdı. Görüntü kayıtlarına dayanarak yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin, 'Alkollü araç kullanmak'tan 2027 yılına kadar geri alındığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak' suçundan toplam 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı