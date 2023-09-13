Kırmızı Işıkta Geçen Araç Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Leyla Ulutaş (32), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi ilçesi Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönünden Orhangazi yönüne gelen Remzi S.'nin (58) kullandığı 48 RE 885 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Leyla Ulutaş'ın (32) kullandığı 16 34 BKS 345 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Ulutaş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Leyla Ulutaş, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulutaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Remzi S.'yi gözaltına aldı.