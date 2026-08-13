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Şanlıurfa'da Kırmızı Işıkta Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kırmızı Işıkta Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen 3 kişi, kimliği belirsiz saldırganların bıçaklı ve pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mehmet Güleli hayatını kaybederken, Abdulkadir Özdemir ve Abdulvahap Baydu yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı ve tüfekli saldırısına uğrayan Mehmet Güleli (32) hayatını kaybetti, Abdulkadir Özdemir (26) ve Abdulvahap Baydu (35) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Güreli kullandığı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken, başka bir araçtan inen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, otomobilde bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırganlardan kurtulan Güleli otomobili ile bir süre ilerledikten sonra yeniden önü kesilerek durduruldu. Bu sırada şüpheliler, otomobildeki 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Mehmet Güreli hayatını kaybetti, yanındaki Abdulkadir Özdemir ve Abdulvahap Baydu ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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