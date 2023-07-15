Kırmızı Işııkta TIR Dehşeti: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve Cipe çarptı; 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu TIR sürücüsü Murat Öz ile Cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk(28), Yılmaz Duhan Öztütüncü ve Mehmet Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.