Kırmızı Işııkta TIR Dehşeti: 5 Yaralı
Güncel Haberler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve Cipe çarptı; 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu TIR sürücüsü Murat Öz ile Cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk(28), Yılmaz Duhan Öztütüncü ve Mehmet Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kırmızı ışıkta TIR dehşeti: 5 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve Cipe çarptı; 5 kişi yaralandı.
Kaza 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
Eskişehir'den Bursa'ya seyir halin olan sürücü Murat ÖzYönetimindeki 16 CBF 32 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Beklikyönetimindeki 16 TAY 96 plakalı Cipe, ardından bekleyen sürücü Erhan Ersanyönetimindeki 16 SLL 112 plakalı TIR'a çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Cip, devrildi.
Kaza sonucu TIR sürücüsü Murat Öz ile Cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk(28), Yılmaz Duhan Öztütüncüve Mehmet Çelikyaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.