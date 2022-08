Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı

AKSARAY'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Emrah S., Gürcistan'da yakalandı. Adalet Bakanlığı, sanığın iadesini talep etti.

A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.'nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah S., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan'da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Adalet Bakanlığı, Gürcistan'dan iadesini talep etti.