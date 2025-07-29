Kırmızı Bültenle Aranan Cinayet Şüphelisi Gürcistan'da Yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 yıl önce bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Talha Öztürk, Gürcistan'da yakalandı.

Atakum ilçesinde 2020 yılında 'Uğur Demiröz Suç Grubu' içerisinde yer alıp, Yalçın Cerrah'ın öldürülmesi olayına karışan Talha Öztürk, Gürcistan'daki örgüt liderinin yanına kaçtı. Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan kırmızı bülten kararı bulunan, 4 suçtan aranan ve 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Talha Öztürk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Interpol aracılığıyla Gürcistan'da yakalandı. Sınır kapısından teslim alınan Öztürk, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öztürk, cinayete ilişkin ilk kez ifade verecek.

Diğer yandan Yalçın Cerrah cinayetine ilişkin 2 şüphelinin daha firari olduğu bildirildi.