Kırmızı Bültenle Aranan Cinayet Şüphelisi Gürcistan'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Cinayet Şüphelisi Gürcistan'da Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde 2020 yılında gerçekleşen bir cinayetle ilgili olarak kırmızı bültenle aranan Talha Öztürk, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. Öztürk, cinayetle ilgili ilk ifadesini verecek.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 yıl önce bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Talha Öztürk, Gürcistan'da yakalandı.

Atakum ilçesinde 2020 yılında 'Uğur Demiröz Suç Grubu' içerisinde yer alıp, Yalçın Cerrah'ın öldürülmesi olayına karışan Talha Öztürk, Gürcistan'daki örgüt liderinin yanına kaçtı. Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan kırmızı bülten kararı bulunan, 4 suçtan aranan ve 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Talha Öztürk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Interpol aracılığıyla Gürcistan'da yakalandı. Sınır kapısından teslim alınan Öztürk, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öztürk, cinayete ilişkin ilk kez ifade verecek.

Diğer yandan Yalçın Cerrah cinayetine ilişkin 2 şüphelinin daha firari olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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