Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 uluslararası suçlunun ve 1 ulusal suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan, suçluların aranmasında uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

'SUÇ İŞLEYENLERİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ'

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da, 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Şartlı tahliyenin geri alınması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Yağma, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve İhaleye fesat karıştırma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahlı yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, Kasten öldürme ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da, 'Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
