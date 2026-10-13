Kırklareli Vize Küçükyayla'da seyir halindeki traktör alev aldı, itfaiye söndürdü

Kırklareli Vize Küçükyayla'da seyir halindeki traktör alev aldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde seyir halindeki traktör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktörde maddi hasar oluştu.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde seyir halindeyken alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Küçükyayla köyünde Süleyman Taş idaresindeki 39 DL 988 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, durumu Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Traktörde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA