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Kırklareli Vize'de eşini öldüren S.A. intihara kalkıştı, 11 aylık kızı korundu

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Kırklareli Vize'de S.A., tartıştığı eşi A.A.'yı (23) tabancayla öldürdü ve ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan S.A. hastanede tedavi altına alınırken çiftin 11 aylık kızı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde S.A., tartıştığı eşi A.A.'yı (23) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan S.A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Vize ilçesi Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. S.A. ile eşi A.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada S.A., tabanca ile önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan S.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çiftin 11 aylık kızları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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