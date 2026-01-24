Haberler

Kırklareli ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri önlemler aldı, sisin öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde dün akşam başlayan sis sabah etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte, sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı