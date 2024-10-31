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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tuğgeneral Ali Aydın Torun'u Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tuğgeneral Ali Aydın Torun'u Kabul Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile bir araya gelerek kentin gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesinde su ürünleri denetimi yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun'u makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Torun'a görevinde başarı diledi.

Kentin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Vize ilçesinde su ürünleri denetiminde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kıyıköy beldesinde balıkçı teknelerini denetledi.

Ekipler avdan dönen teknelerde bulunan balıkları kontrol etti.

Teknik personel tarafından balıkçılara bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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