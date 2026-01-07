Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aksoy da, çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bakkal, market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.