Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ulu Cami'de düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz ve duaların ardından su ürünleri denetimi ile arpa ekiliş alanları incelendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, sabah namazı kılındı.

Dua edilmesinin ardından tespihat yapılarak İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

Vali Turan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki liman ile Kıyıköy beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.

Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçlarının uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri incelendi.

Balıkçı teknelerinde avlanan balık kota uygunluğu ve taşıma koşulları kontrol edildi.

Sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Arpa ekiliş alanları incelendi

Pehlivanköy ilçesinde arpa ekiliş alanları incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekilişi yapılan arpanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, tarla sahibini de bilgilendirdi.

Kaynak: AA
500

