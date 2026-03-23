Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

Vali Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile merkezi gezdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten kurum hakkında bilgi alan Turan, daha sonra personelle bir araya geldi.

Vali Turan, personelin isteklerini dinledi.

Kamu hizmetlerinin etkin, düzenli ve insan onuruna yakışır şekilde sürdürülmesine önem gösterdiklerini ifade eden Turan, özveriyle görev yapan personele teşekkür etti.