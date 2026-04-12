Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Göç İdaresi'nin 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'i kabul etti. Turan, kurum çalışanlarına başarı diledi. Ayrıca Babaeski ilçesinde altyapı çalışmaları ve Kırklareli'nde yapılacak elektrik kesintileri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Göç İdaresi Başkanlığının 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Turan, kurum çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

İl Göç İdaresi Müdürü Güreş de çalışmalar hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Altyapı çalışmaları başladı

Babaeski ilçesinde altyapı çalışmaları başladı.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Caddesi'nde yürüttüğü çalışmaları takip etti.

Altyapı çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Yayla, personele çalışmalarında kolaylık diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 14 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Kula köyü ile kent merkezine bağlı Yürükbayırı, Dereköy, Çağalayık, Düzorman, Geçitağzı, Kapaklı, Karadere, Ahmetçe, Demircihalil, Karakoç, Kuzulu, Koruköy ile Şükrüpaşa köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 14.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı