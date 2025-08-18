Kırklareli Valisi Uğur Turan Demirköy'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile ilçedeki ilk ziyaretini Demirköy Devlet Hastanesine gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Turan, sağlık personeliyle bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Turan, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü de ziyaret eden Turan, orman yangınlarına karşı yürütülen tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Ormanların korunmasında görev yapan personele teşekkür eden Turan, çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Vali Turan, daha sonra Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünün Mahya Dağı mevkisindeki yangın gözetleme kulesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş da yer aldı.