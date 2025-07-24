Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Gemlik'e resmi ziyaret ve aşure dağıtımı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey ile Gemlik Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent hakkında Kocabey ile Kılıç'a bilgi veren Turan, Kırklareli'nin huzurlu bir kent olduğunu kaydetti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bulundu.

Vali Turan, Hamzabey Köyü Cemevini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamzabey Köyü Cemevini ziyaret etti.

Turan, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayında birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını ifade eden Turan, bu önemli ayın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.