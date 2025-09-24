Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, makamında, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Can Kalyoncu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında bilgi verdi.