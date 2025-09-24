Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında çeşitli ziyaretçileri kabul etti. Ziyaretlerde, Çorlu Kaymakamı, Sahil Güvenlik Komutanları ve Tapu ve Kadastro Müdürü yer aldı. Vali Turan, ziyaretçilerle kent hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, makamında, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Can Kalyoncu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i makamında kabul etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel