Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişleri Bülent Zafer Uçak, İbrahim Karabudak, Yasin Yavuz ve Songül Afşar'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ilk olarak Altıntaş ile bir araya gelerek sohbet etti.

Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini asla unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Turan, o gece şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralı gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Turan, daha sonra Saraç, Uçak, Karabudak ve Afşar ile sohbet etti.