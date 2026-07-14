Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'ı makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere tarımsal üretim ve anız yangınları konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, görevine yeni başlayan Işık ile Valilik makamında bir araya gelerek görüştü.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Işık'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilere tarımsal üretim ve anız yangınları hakkında bilgi verildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları ve anız yangınları konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda müdürlük personeli, ilçelerdeki çiftçilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde üreticilere, yeni dönem tarımsal üretim planlaması süreçleri, doğru hasat uygulamaları ve toprağa büyük zarar veren anız yangınlarının önlenmesi konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Haluk Levent'le ilgili yorumu bomba
Trump'tan İran'la anlaşma sinyali mi? 'Anlaşma halen mümkün'

Trump'tan İran'la anlaşma sinyali mi? "Halen mümkün"
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı

Türkiye kavrulurken o şehirden gelen son görüntü şaşkına çevirdi