Kırklareli Valisi Turan, Vize'de şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Vize Garnizon Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Şehitlerin vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ettiğini vurgulayan Turan, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Programa, Vize Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Fatih İpek ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban da katıldı.