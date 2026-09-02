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Kırklareli Valisi Roman Dernekleriyle Buluştu

Kırklareli Valisi Roman Dernekleriyle Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman dernek temsilcilerini kabul ederek devletin tüm kesimleri kucakladığını ve Roman vatandaşların huzur, eğitim, istihdam ve yaşam kalitesi için çalışacaklarını belirtti. Dernek temsilcileri çalışmalarını anlattı ve teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Turan, makamında Valilik Roman Koordinatörü Kasım Ant, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Gürler, Babaeski Roman ve Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Patlıca'yı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, devletin tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışla her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Roman vatandaşların kültürünün, renginin ve toplumsal zenginliğinin toplumun en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Turan???????, şöyle devam etti:

"Sizler bu toprağın canısınız, neşesisiniz, özüsünüz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman milletimizin her bir ferdinin kucaklanması, sorunlarının çözülmesi ve refahının artırılması için gayret göstermektedir. Bizler de Kırklareli'mizde sizlerin huzuru, eğitimi, istihdamı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman sonuna kadar açıktır."

Dernek temsilcileri de Vali Turan'a teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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