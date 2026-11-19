Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ndeki hizmetleri ve çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de bulundu; Turan çalışanlara teşekkür etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'in eşlik ettiği ziyarette, merkezde sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Vali Turan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, insan onurunu gözeten bir anlayışla görev yapan personele teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA