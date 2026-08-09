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Vali Turan, Geri Gönderme Merkezini İnceledi

Vali Turan, Geri Gönderme Merkezini İnceledi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, insan hakları ve hukuka uygun süreçlerin önemini vurguladı ve personele başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten bilgi aldı.

Turan, konuşmasında, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Düzensiz göçle mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinin korunması açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, tüm süreçlerde hukuk, insan hakları ve insan onurunun gözetilmesinin devletin temel hassasiyetlerinden olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının belirlediği esaslar doğrultusunda geri gönderme merkezlerinde insan haklarına saygılı yaklaşım ve "kötü muameleye sıfır tolerans" anlayışının esas alındığını aktaran Turan, temel ihtiyaçların karşılanması ile sınır dışı süreçlerinin hukuka uygun, güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Turan, merkezde görev yapan personele de çalışmalarında başarı diledi.

Vali Turan'a Pehlivanköy Kaymakam Vekili Tamer Orhan ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İsa Murat Övez eşlik etti.

Kaynak: AA
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