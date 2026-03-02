Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Pehlivanköy Kaymakamlığınca bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, ramazan ayında birlik ve beraberliğin yaşandığını ifade ederek, dayanışma ve kardeşlik duygularının da yüksek seviyeye ulaştığı kaydetti.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onurunu yaşadığını dile getiren Turan, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ile protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
