Haberler

Vali Turan, sınır hattındaki özel harekat polisleriyle bir araya geldi

Vali Turan, sınır hattındaki özel harekat polisleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır hattında görev yapan özel harekat polisleriyle KYK yurdunda buluştu. Emniyet ve jandarma yetkililerinden bilgi alan Turan, Kırklareli'nin stratejik önemine dikkat çekerek güvenlik güçlerine başarı diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır hattında görev yapan özel harekat polisleri ile bir araya geldi.

Vali Turan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırklareli Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen programda polislerle sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'den düzensiz göçle mücadelede kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, Kırklareli'nin düzensiz göçle mücadelede stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

İl genelinde yürütülen operasyonların Türkiye'nin sınır güvenliği ve kamu düzeni açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Turan, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.

Özel harekat polislerinin disiplin ve cesaretle görev yaptığını ifade eden Turan, "Sizlerin gösterdiği üstün gayret, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan insan hakları ve hukuk ilkelerine bağlılığını sürdürürken, diğer yandan düzensiz göçle etkin mücadelesini kararlılıkla yürütmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti geldi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

Süreçte yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Ordu'da tekstil fabrikasında 21 işçi yemekten zehirlendi

Ordu'da tekstil fabrikasında 21 işçi yemekten zehirlendi
Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı

Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı evden iki cenaze çıktı
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı
İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü

Skandal görüntü 1 milyon izlendi detaylar bir bir ortaya döküldü