Kırklareli Valisi Turan, muhtar Demirgök'e evinde hizmetlerinden dolayı teşekkür etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kapaklı köyü muhtarı İbrahim Demirgök'ü evinde ziyaret etti.

Vali Turan, Demirgök ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Demirgök'e vatandaşlara sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Turan, "Muhtarlarımız, yerel yönetimimizin ve devletimizin sahadaki en önemli temsilcileridir. Vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için yürütülen özverili çalışmaları takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette Vali Turan'a, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş eşlik etti.

Kaynak: AA