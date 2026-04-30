Kırklareli Valisi Turan, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Turan, okul binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'den bilgi aldı.

Turan, ardından Yunanistan'da düzenlenen Girit Robot Olimpiyatları'ndan 2 madalyayla dönen öğrencilerle bir araya geldi.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Turan, bu tür uluslararası başarıların büyük bir gurur yaşattığını vurguladı.

Vali Turan, geleceğe yön veren gençlerin ve onlara emek veren eğitimcilerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.