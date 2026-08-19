Vali Turan, Kıbrıs Gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti.

Vali Turan, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile ziyarette gazi Dilbaz ve ailesiyle bir süre görüşerek sohbet etti.

Gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirten Turan, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere ve ailelerine devletin imkanlarıyla her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA