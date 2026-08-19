Vali Turan, Kıbrıs Gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti. Gazilerin baş tacı olduğunu vurgulayan Turan, devletin tüm gazilere ve ailelerine her zaman destek olacağını belirtti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti.
Vali Turan, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile ziyarette gazi Dilbaz ve ailesiyle bir süre görüşerek sohbet etti.
Gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirten Turan, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere ve ailelerine devletin imkanlarıyla her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA