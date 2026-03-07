Kırklareli Valisi Turan, kadın yöneticilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yöneticilerle bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kadınların emeği, gayreti ve fedakarlığının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Turan, kadınlara çalışma hayatında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Turan, kadınlara karanfil hediye etti.