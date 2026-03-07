Haberler

Kırklareli Valisi Turan, kadın yöneticilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yöneticilerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yöneticilerle bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kadınların emeği, gayreti ve fedakarlığının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Turan, kadınlara çalışma hayatında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Turan, kadınlara karanfil hediye etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde