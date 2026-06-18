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Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve personeli ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Turan, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile bir araya geldi.

Eskitürk ve jandarma personeliyle görüşen Turan, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Turan, jandarma teşkilatının Türkiye'nin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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