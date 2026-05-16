Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, gençliğin Türkiye'nin geleceği ve en büyük gücü olduğunu belirtti.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, Gençlik Haftası'nı kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da hafta boyunca il genelinde gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi.