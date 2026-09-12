Haberler

Kırklareli Valisi Turan'dan, DKMP Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRKLARELİ – Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu'yu ziyaret etti.

KIRKLARELİ – Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu'yu ziyaret etti.

Vali Turan, ziyarette kentte yürütülen doğa koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlin biyoçeşitliliği, korunan alanları ve milli park faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede Vali Turan, doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre projelerinin kararlılıkla yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarete, Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de katıldı.

Kaynak: AA
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Barış Alper Yılmaz yine kriz çıkardı!
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Şırınga yapıldı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok