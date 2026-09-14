Kırklareli Valisi Turan'dan Ahilik Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, ahilik kültürünün emeğin, ahlakın ve kardeşliğin mirası olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün Ahi Evran-ı Veli'den bugünlere ulaştığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Kırklareli'mizde de emeğiyle şehrimizin ekonomisine değer katan, dürüstlüğü ve güveni temel alan esnaf ve sanatkarlarımız, Ahilik geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. 'Elini, kapını ve sofranı açık tut' anlayışıyla şekillenen ahilik, sadece bir meslek geleneği değil, esnafımızla vatandaşımız arasında güveni, komşuluk hukukunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gönül mirasıdır. Bu anlamlı mirası yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı gönülden kutluyor, kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar, Kırklareli'mize huzur, birlik ve kardeşlik diliyorum."

Kaynak: AA