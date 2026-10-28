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Kırklareli Valisi Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türk milletinin bağımsızlık iradesi ve sarsılmaz birlik ruhunun en büyük eseri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen milli mücadelenin bütün imkansızlıklara rağmen istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin destanı olduğunu aktaran Turan, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bu büyük mücadelenin zaferle taçlanması ve milletin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının ifadesi olduğunu kaydetti.

Emanet edilen kıymetli mirası korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha ileri bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe duyduğumuz güvenle yolumuza devam ediyoruz. Savunma sanayisinden teknolojiye, tarımdan enerjiye, eğitimden bilime kadar her alanda ortaya konulan yerli ve milli üretim iradesi ekonomik kalkınmamızın yanı sıra tam bağımsızlık idealimizin de güvencesidir. Milli Mücadele yıllarında istiklalini korumak için tek yürek olan milletimiz, bugün aynı inanç ve kararlılıkla kendi teknolojisini geliştirmekte, kendi kaynaklarını değerlendirmekte ve yarınlarını kendi iradesiyle inşa etmektedir. Cumhuriyetimizi daha güçlü kılacak olan da bu üretme azmi, ortak hedeflerimiz etrafında kenetlenme kabiliyetimiz ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumluluktur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıymetli Kırklarelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
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