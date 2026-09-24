Kırklareli Valisi Turan, Çamuroğlu ve Eviş onuruna düzenlenen veda programına katıldı

Kırklareli Valisi Turan, Çamuroğlu ve Eviş onuruna düzenlenen veda programına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, görev yerleri değişen İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Müftüsü Yusuf Eviş için düzenlenen veda programına katıldı. Turan, ikisinin Kırklareli'ne hizmetleri ve özverili çalışmaları için teşekkür edip yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, görev yerleri değişen İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Müftüsü Yusuf Eviş onuruna düzenlenen veda programına katıldı.
İl protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda Turan, Kırklareli'ne yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Çamuroğlu ve Eviş'e teşekkür etti.
Turan, başka illerde görev yapacak olan Çamuroğlu ve Eviş'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA