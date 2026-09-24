Kırklareli Valisi Turan, Çamuroğlu ve Eviş onuruna düzenlenen veda programına katıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, görev yerleri değişen İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Müftüsü Yusuf Eviş onuruna düzenlenen veda programına katıldı.

İl protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda Turan, Kırklareli'ne yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Çamuroğlu ve Eviş'e teşekkür etti.

Turan, başka illerde görev yapacak olan Çamuroğlu ve Eviş'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA