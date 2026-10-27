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Kırklareli Valisi Turan, Baro Başkanı Neşetoğlu'nu tebrik etti

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Kırklareli Valisi Turan, Baro Başkanı Neşetoğlu'nu tebrik etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeniden Kırklareli Baro Başkanlığına seçilen Mümün Neşetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek tebrik etti. Turan, savunma makamını temsil eden baronun çalışmalarını önemsediklerini belirterek Neşetoğlu ve ekibine başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeniden Kırklareli Baro Başkanlığına seçilen Mümün Neşetoğlu ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Neşetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Hukukun üstünlüğünün ve adalet hizmetlerinin yürütülmesinde baroların önemli rol üstlendiğini vurgulayan Turan, "Demokrasimizin ve adalet sistemimizin en temel unsurlarından biri olan savunma makamını temsil eden baromuzun çalışmalarını önemsiyoruz. Güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Mümün Neşetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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