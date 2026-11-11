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Kırklareli Valisi Turan, Balkan federasyonu heyetiyle kültürel bağları görüştü

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Kırklareli Valisi Turan, Balkan federasyonu heyetiyle kültürel bağları görüştü
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Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz ve yöneticiler, Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından kabul edildi. Görüşmede ortak medeniyet mirasının korunması ve birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz ile federasyon yöneticilerini makamında kabul etti.

Ziyarette, tarihi, kültürel ve gönül bağlarının yaşatılması, ortak medeniyet mirasının korunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Vali Turan, Rumeli ve Balkanlar ile kurulan gönül köprülerinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Gürbüz de federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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