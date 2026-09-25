Kırklareli Valisi Turan, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Aliyev'i ağırladı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Turan, Başkonsolos Aliyev, Konsolos Alim Mammadov ve Konsolos Muavini Parviz Budagov ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağlara vurgu yaparak, "İki devlet, tek millet anlayışıyla hareket ettiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan'ın temsilcilerini Kırklareli'mizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ortak tarihimiz ve güçlü gönül bağlarımız doğrultusunda iş birliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev de, Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA