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Vali Turan'dan 15 Temmuz vurgusu

Vali Turan'dan 15 Temmuz vurgusu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'u makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'u makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz ruhunun daima diri tutulması gerektiğine dikkati çeken Vali Turan, "O karanlık gecede aziz milletimiz, iradesine, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz Derneğimizin, bu şanlı direnişi unutturmamak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanında olmak adına yürüttüğü kıymetli çalışmaları takdirle karşılıyorum." dedi.

Turunç'a çalışmalarında başarı dileyen Turan, Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu kaydetti.

Turunç da dernek çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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