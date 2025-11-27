Haberler

Kırklareli Valisi, Emekli Müftüyü Kabul Etti ve Başkan Bulut'tan Hastane Ziyareti

Kırklareli Valisi, Emekli Müftüyü Kabul Etti ve Başkan Bulut'tan Hastane Ziyareti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, emekliye ayrılan Babaeski Müftüsü Faruk Koçak'ı kabul ederek teşekkür etti. Ayrıca, Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören Başkan Yardımcısı Soner Yeler'i ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile emekliye ayrılan Babaeski Müftüsü Faruk Koçak'ı makamında kabul etti.

Turan, ilk olarak Altınöz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Koçak ile bir araya gelen Turan, emekliliğe ayrılan Koçak'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Turan, Koçak'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Bulut, Yeler'e hastanede ziyarette bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Belediye Başkan Yardımcısı Soner Yeler'i ziyaret etti.

Hastane yöneticilerinden Yeler'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Yeler ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ile Kürşad Yamaner de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
